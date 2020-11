Koper, 28. novembra - V edini tekmi 12. kroga 1. DOL za ženske, ki ni bila prestavljena, je ATK Grosuplje premagal Ankaran s 3:1. Prvi niz so dobile Primorke, v preostalih treh pa so bile boljše gostje. V največji meri je za to zaslužen blok, v katerem se je najbolj izkazala Naja Kukman.