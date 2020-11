V Krajinskem parku Goričko izbrali najbolj urejen travnik, travniški sadovnjak, vrt in brajdo

Grad, 28. novembra - V zavarovanem območju Krajinskega parka Goričko so v istoimenskem javnem zavodu tudi letos kljub epidemiji izpeljal tradicionalne izbore za najbolj urejene in najlepše elemente naravne in kulturne krajine. S tem želijo spodbuditi kmetovalce, naj sledijo cilju parka ohranjati in izboljšati stanje zavarovanega območja.