Obalne kulturne ustanove so se uspešno prilagodile na epidemijo

Koper/Izola, 28. novembra - Marsikatera obalna kulturna ustanova se je s selitvijo na splet uspešno prilagodila na drugi val novega koronavirusa. V Gledališču Koper so pripravili predstave za odrasle in pogovore z igralci prek spleta, v zadnjih dneh pa se osredotočajo na mlajšo publiko. Tudi koprska knjižnica je literarne večere in razstave preselila na splet.