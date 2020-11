Cerar v pogovoru za Dnevnikov Objektiv kritično do vlade, zunanje politike in SMC

Ljubljana, 28. novembra - Nekdanji premier Miro Cerar je bil v pogovoru za Dnevnikov Objektiv kritičen do trenutne vlade, med drugim se mu zdi neprimerno v tem času vlagati tako visoke zneske v vojsko. Po njegovem mnenju tej vladi ni mogoče zaupati, saj krizo zlorablja za to, da bi si v ozadju uzurpirala več oblasti. Kritičen je tudi do svoje nekdanje stranke SMC.