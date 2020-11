Ljubljana, 27. novembra - Košarkarice so danes odigrale dve tekmi 10. kroga v 1. SKL. Ježica je v Ljubljani suvereno premagala Mariborčanke z 69:40, Celjanke pa so gostovale v Grosupljem in slavile z 80:52. V soboto bodo v Domžalah gostovale igralke Triglava.