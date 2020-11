Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 27. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 0,34-odstotno rast. Borzni posredniki so opravili za 1,86 milijona evrov poslov, največ pa znova z delnicami Krke, in sicer za 740.975 evrov. Po prometu so z nekaj več kot pol milijona evrov poslov danes sledile delnice NLB.