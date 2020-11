Policija svari pred goljufijami z domnevnimi investicijskimi vlaganji

Koper, 27. novembra - Policija svari pred goljufijami, povezanimi z domnevnimi investicijskimi vlaganji. Od konca aprila sta koprska in novogoriška policijska uprava prejeli šest prijav, pri katerih so bile žrtve oškodovane za od 17.000 do 98.000 evrov. Goljufi uporabljajo različne platforme in finančne instrumente, vsem pa je skupna obljuba hitrega zaslužka.