V Fotopubovem projektnem prostoru razstava Začasno. Do nadaljnjega.

Ljubljana, 27. novembra - V Fotopubovem projektnem prostoru je od danes na ogled razstava kreativnega centra Poligon z naslovom Začasno. Do nadaljnjega. Postavitev problematizira nedostopnost in začasnost bivanjskih in produkcijskih prostorov v mestu, sodelujoči ustvarjalci se tematike lotevajo z različnih perspektiv. Razstavo si je mogoče ogledati od zunaj.