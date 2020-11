Rokometašice brez Aneje Beganović na EP na Danskem

Laško, 26. novembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v sredo opravila novo testiranje na novi koronavirus. Preventivna poteza se je izkazala za pravilno, saj so rezultati potrdili okužbo pri Aneji Beganović. Ta je bila po prihodu v Slovenijo preventivno poslana v samoizolacijo, druge rokometašice in člani strokovnega vodstva so uspešno prestali teste.