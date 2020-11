Operni pevec Marko Fink ob 70-letnici: Glasba ne sme utihniti

Ljubljana, 26. novembra - Basbaritonist Marko Fink danes praznuje 70 let. Trenutne razmere ga žalostijo. Sočustvuje s kolegi, ki ne morejo delati. Sam je upokojen in finančno ni ogrožen, je pa hvaležen, da država pomaga svobodnim umetnikom. Kot meni, je obdobje epidemije čas, da "gremo vase in v sebi najdemo rezerve". Pri tem lahko pomaga glasba, ki ne sme utihniti.