Na okrogli mizi o izzivih oljkarstva

Koper, 26. novembra - Udeleženci spletne okrogle mize ob današnjem svetovnem dnevu oljke so spregovorili o novih izzivih slovenskega oljkarstva. Med njimi so izpostavili (ne)konkurenčnost v primerjavi s sosednjimi državami, ki izhaja tako iz razdrobljenosti lastništva kot obdavčitve, temu pa so se pridružile tudi specifične težave zaradi omejitev v zvezi s covidom-19.