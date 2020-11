V Evropskem parlamentu razprava o vmešavanju Madžarske v slovenske medije

Bruselj/Ljubljana, 25. novembra - V Evropskem parlamentu je popoldne potekala razprava o vmešavanju Madžarske v slovenske in makedonske medije. Podpredsednica Evropske komisije, pristojna za vrednote Vera Jourova je poudarila, da so svobodni pluralistični mediji ključni za demokracijo, štirje evroposlanci iz Slovenije pa so predstavili svoja stališča.