Priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju Marijani Korotaj, zvezi tabornikov in mreži MaMa

Ljubljana, 25. novembra - Tudi letos so v okviru nacionalnega posveta mladinskega sektorja, ki je tokrat potekal preko spleta, podelili državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za minulo leto. Priznanja so prejeli Marijana Korotaj, Zveza tabornikov Slovenije in Zavod mladinska Mreža MaMa, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.