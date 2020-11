Vlada in sindikati javnega sektorja v četrtek o redni delovni uspešnosti

pripravili Maja Oprešnik in Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 25. novembra - Vlada in sindikati javnega sektorja se bodo v četrtek pogovorili o problematiki izplačevanja redne delovne uspešnosti. Tako na vladni kot na sindikalni strani v praksi zaznavajo nekatere težave, od povsem računovodskih do primerov, ko v nasprotju z namenom izplačevanja delovne uspešnosti prihaja do enakega ocenjevanja vseh javnih uslužbencev.