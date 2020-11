e-SKS: Na Založniški akademiji o založništvu v Evropi in Sloveniji v času korone

Ljubljana, 25. novembra - Založniška akademija je v sklopu 36. Slovenskega knjižnega sejma, ki letos poteka virtualno, ponudila okroglo mizo na temo Založništvo v Evropi in Sloveniji v času korone. Sodelujoči so menili, da je pandemija pripeljala do sprememb, ki bodo dolgoročno vplivale na knjižno branžo. Prihodnost vidijo v digitalizaciji.