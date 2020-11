Umrl je prvi in doslej edini temnopolti župan New Yorka David Dinkins

New York, 24. novembra - V starosti 93 let je v ponedeljek zvečer umrl prvi in doslej edini temnopolti župan New Yorka David Dinkins, ki je mesto vodil le en mandat od leta 1990 do leta 1994, nakar ga je nasledil veliko bolj znani Rudy Giuliani. Smrt je potrdil sedanji župan mesta Bill de Blasio, ki je dejal, da je pred dvema mesecema umrla Dinkinsova soproga Joyce.