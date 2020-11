Med najuglednejšimi strokovnjaki po izboru uporabnikov portala TFL Simič, Odar in Teršek

Ljubljana, 24. novembra - Podjetje Tax-Fin-Lex je danes objavilo rezultate izbora najuglednejših strokovnjakov z davčnega, finančnega in pravnega področja za letos. Obiskovalci portala Tax-Fin-Lex (TFL) so največ glasov namenili Ivanu Simiču, Marjanu Odarju in Andražu Teršku, so objavili na portalu.