Newyorške borze ovite v optimizem

New York, 24. novembra - Optimizem zaradi poteze ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je prižgal zeleno luč za začetek tranzicije oblasti, čeprav volilnega poraza še ni priznal, in zaradi napredka pri razvoju cepiv proti covidu-19 se je z azijskih in evropskih borzah prelil tudi na Wall Street. Indeksi so uvodoma pridobili.