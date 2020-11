e-SKS: Kako se s spletno prodajo soočajo mali založniki?

Ljubljana, 24. novembra - V sklopu 36. virtualnega Slovenskega knjižnega sejma (SKS) je potekal pogovor z naslovom Slovenske spletne knjigarne ali kako do knjig malih založnikov? Povezovalka Agata Tomažič je z urednicama in urednikom spregovorilo o izzivih, s katerimi so se male založbe soočile v času epidemije, kako jih rešujejo, pa tudi o tem, kje vidijo nove poti.