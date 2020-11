Nemško gospodarstvo v tretjem četrtletju z 8,5-odstotno rastjo

Berlin, 24. novembra - Nemški BDP se je v tretjem četrtletju okrepil za 8,5 odstotka, je danes v drugi oceni sporočil tamkajšnji statistični urad in tako zvišal prvotno oceno o 8,2-odstotni rasti. Gospodarsko rast so poganjali predvsem zasebna potrošnja, investicije podjetij in velik skok izvoza, potem ko je ta v preteklih mesecih zastal zaradi pandemije.