Raziskava: Pandemija covida-19 bi lahko zavrla celotno generacijo podjetnic

Ljubljana, 24. novembra - Pandemija covida-19 je negativno vplivala na 87 odstotkov lastnic podjetij, kaže najnovejši kazalnik Mastercard Index ženskega podjetništva za leto 2020. Izrazita digitalna vrzel med spoloma v vedno bolj virtualnem svetu in naraščajoči pritiski na področju varstva otrok so med dejavniki, zaradi katerih so ženske še posebej ranljive, so zapisali.