Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 23. novembra - Indeksi na newyorških borzah so obarvani zeleno. Za dobro voljo med vlagatelji so ponovno poskrbele dobre novice glede cepiva proti covidu-19. Danes je britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca sporočilo, da je cepivo, ki ga razvijajo skupaj z Oxfordsko univerzo, na kliničnih preizkušanjih v povprečju 70-odstotno učinkovito.