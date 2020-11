Po kraji suhomesnih in drugih izdelkov pristala v policijskem pridržanju

Koper, 23. novembra - Koprski policisti so v petek dopoldne v koprski trgovini zalotili moškega, ki je za približno 130 evrov ukradel več suhomesnatih izdelkov. Ko so ga odkrili, je skušal pobegniti, a so mu zaposleni preprečili. Kasneje, v drugi trgovini, so zasačili pijano žensko pri kraji izdelkov. Oba sta v pridržanju, so sporočili s Policijske uprave Koper.