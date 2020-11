NIJZ: Izjave epidemiologa Fafangla so v nekaterih medijih vzete iz konteksta

Ljubljana, 20. novembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v današnji izjavi za javnost opozoril, da so nekateri mediji napačno predstavili in iz konteksta vzeli izjave epidemiologa in predstojnika Centra za nalezljive bolezni Maria Fafangla, ki jih je dal za Mladino. Trenutno se je namreč nesmiselno opredeljevati, kateri ukrep je morda pretiran.