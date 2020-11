DZ potrdil okrepljene investicije v vojsko, Levica in SD začenjata referendumske postopke

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 20. novembra - DZ je sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026, ki v tem obdobju predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe. Predsednik republike Borut Pahor in obrambni minister Matej Tonin sta izrazila zadovoljstvo, v Levici in SD pa napovedujejo postopke za razpis zakonodajnega referenduma.