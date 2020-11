Večji del investicijskih sredstev za vojsko v prihodnjih šestih letih za bojna vozila

Ljubljana, 20. novembra - Danes sprejeti zakon o investicijah v Slovensko vojsko bo vojski v prihodnjih šestih letih zagotovil 780 milijonov evrov za investicije. To pomeni, da bo v letnih proračunih za prihodnjih šest let zagotovljenih po približno 50 milijonov evrov letno več za investicije, kot so predvidevali doslej.