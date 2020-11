Hrvaška in Madžarska v Budimpešti o terminalu LNG na Krku

Zagreb/Budimpešta, 20. novembra - V Budimpešti sta se danes srečala madžarski minister za zunanjo politiko in trgovino Peter Szijjarto in hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislav Ćorić. Med drugim sta govorila o začetku obratovanja terminala za zemeljski utekočinjeni plin (LNG) na otoku Krk, je sporočilo hrvaško ministrstvo za gospodarstvo.