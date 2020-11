Glasovanje o investicijah v SV: 48 za, 36 proti ob 85 navzočih

Ljubljana, 20. novembra - DZ je z 48 glasovi za in 36 proti ob 85 navzočih sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski do leta 2026. Za so glasovali v koaliciji, ob vzdržanem poslancu DeSUS Juriju Lepu ter SNS in poslanca narodnosti. Proti so bili v ostalih opozicijskih strankah.