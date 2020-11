Azerbajdžanska vojska prevzela nadzor v prvem od treh armenskih okrajev

Baku/Erevan, 20. novembra - Azerbajdžanska vojska je danes na območju Gorskega Karabaha vstopila v okraj Aghdam, ki je bil doslej v rokah armenskih separatistov, so danes sporočili iz Azerbajdžana. Gre za prvega od treh okrajev, ki jih namerava Armenija v skladu z mirovnim dogovorom, ki so ga sklenili ob posredovanju Rusije, predati Azerbajdžanu do 1. decembra.