Na vrhu EU kratka razprava o blokadi svežnja, govoril tudi Janša

Bruselj, 19. novembra - Voditelji članic EU so virtualno zasedanje začeli z razpravo o blokadi svežnja za spoprijem Evropske unije s pandemijo novega koronavirusa, ki je bila zelo kratka, trajala naj bi le okoli 15 minut. Oglasili so se predsednik Evropskega sveta Charles Michel, nemška kanclerka Angela Merkel ter premierji Madžarske, Poljske in Slovenije.