Praznovanje 60-letnice Doma kulture Velenje bo virtualno

Velenje, 21. novembra - Dom kulture Velenje, modernistični biser in ponos Velenja, mesta kulture, bo 29. novembra praznoval 60 let. Načrtovano bogato praznovanje, za katera bi s številnimi sodelujočimi umetniki in ustvarjalci poskrbel Festival Velenje, bo zaradi trenutnih epidemioloških ukrepov v okrnjeni obliki potekalo predvsem na spletu.