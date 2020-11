New York, 19. novembra - ZDA so v sredo zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa presegle 250.000 mrtvih zaradi covida-19, z novim koronavirusom pa se je do zdaj okužilo že 11,5 milijona ljudi. V bolnišnicah je bilo v sredo zaradi covida-19 skoraj 79.000 ljudi, kar je rekord.