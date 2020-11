Na Slovenskem tednu filma največ zanimanja pritegnila Vesna in Sreča na vrvici

Ljubljana, 18. novembra - Slovenski teden filma s sloganom Mislimo film, podprimo film! je letos potekal na daljavo od 8. do 13. novembra. Pri Slovenskem filmskem centru (SFC) so izpostavili slovenske mladinske filme nekoč in danes, šole pa so si na individualnih zaprtih projekcijah lahko ogledale šest izbranih filmov. Največ zanimanja sta požela Vesna in Sreča na vrvici.