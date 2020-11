Ob mednarodnem tednu ozaveščanja o tanki liniji med prevaro in slabo poslovno odločitvijo

Ljubljana, 18. novembra - Udeleženci osrednjega dogodka mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah so ugotavljali, da je linija med prevaro in slabo poslovno odločitvijo tanka. Nekdanji predsednik uprave Merkurja Bine Kordež je predstavil svoje izkušnje in ocenil, da kriza sili podjetja, da se poslužijo kreativnega računovodstva, vendar se lahko hitro zapletejo v težave.