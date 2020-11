Na mednarodnem slovenističnem simpoziju letos o identiteti in funkciji

Ljubljana, 18. novembra - V organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik se je dopoldne prek Zooma začel 39. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij Obdobja. Letošnja tema je Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. V pozdravnem nagovoru so govorci izpostavili pomen tehnologije, ki odpira nova vprašanja, tudi jezikovna.