Zeleno financiranje ključno na poti trajnostnega okrevanja po covidu-19

Ljubljana, 18. novembra - Vsi deležniki, od državnih in bančnih do zasebnih podjetij, so na spletnem dogodku v organizaciji britanskega veleposlaništva v Ljubljani in Britansko-slovenske gospodarske zbornice podčrtali pomen zelenega financiranja v okrevanju po covidu-19. Slovenija je že pripravila okvir za zelene obveznice, je poudaril finančni minister Andrej Šircelj.