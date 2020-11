Obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Ljubljana, 18. novembra - Ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo so deležniki opozorili so, da v času epidemije covida-19 žrtve nasilja težje pokličejo na pomoč. Policisti so zato pozvali vse, ki zaznajo nasilje, naj to prijavijo. Svet Evrope pa je poudaril tveganja, ko otroci delijo lastne fotografije in posnetke.