Na mejnem prehodu v Vrtojbi policisti odkrili v Italiji odtujena avtomobila

Nova Gorica, 17. novembra - V petkovih večernih urah sta se na vstopno točko iz Italije v Slovenijo pripeljala voznika, oba državljana Ukrajine, v novejših osebnih avtomobilih italijanskih registrskih oznak. V postopku so pri pregledu vozil in listin obeh motornih vozil policisti ugotovili, da sta bila avtomobila odtujena, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.