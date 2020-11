Liffe: V Sadežih pozabe o vplivu čustev na človekov spomin

Ljubljana, 17. novembra - V sklopu 31. Liffa so ponedeljkovo Noč evropskega filma obeležili s projekcijo filma Sadeži pozabe, ki mu je sledil pogovor z režiserjem Christosom Nikoujem. Režiser je film umestil v analogno obdobje z uporabo polaroidnih kamer in kaset. Občinstvo je hotel spodbuditi k čutenju in razmišljanju ter da se osredotoči na doživljanje trenutka.