Plazova Slano blato in Šmihel po 20 letih še nista dokončno sanirana

piše Rosana Rijavec

Ajdovščina/Nova Gorica, 17. novembra - Te dni mineva tudi 20 let, odkar se je sprožilo več zemeljskih plazov na Severnoprimorskem, med njimi plazova Slano blato nad Lokavcem ter Šmihel in Gradišče nad Prvačino na Goriškem. Za vse je bil pripravljen državni akcijski načrt, po začetnih delih pa so se ta konec prejšnjega desetletja ustavila in se nadaljujejo šele v zadnjih letih.