Vox populi: Vladi padla podpora, SDS še vedno prva

Ljubljana, 16. novembra - Novembrska anketa Vox populi, ki jo je za časnika Večer in Dnevnik izvedla agencija Ninamedia, je pokazala padec v podpori vladi. Če bi bile volitve to nedeljo, bi sicer še vedno največ glasov dobila SDS, katere podpora ostaja stabilna. Porast števila okužb in smrti zaradi covida-19 anketiranci v največji meri pripisujejo nespoštovanju ukrepov.