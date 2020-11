Na Otočcu voznik prevozil cestni otok, obstal in zaspal v avtu

Otočec/Novo mesto, 16. novembra - Novomeški policisti so po obvestilu o prometni nesreči v soboto ponoči na Otočcu ugotovili, da je opiti voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad osebnim vozilom, v tamkajšnjem križišču zapeljal prek cestnega otoka in predrl vse gume. V omenjeni nesreči se sicer ni poškodoval, je pa obstal na voznem pasu in v avtu zaspal.