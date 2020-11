Francozi z zmago že na zaključnem turnirju, slavljenec Ramos zgrešil dve enajstmetrovki

Ljubljana, 14. novembra - Danes so nogometne reprezentance v ligi narodov igrale štiri tekme v ligi A. V obračunu evropskih in svetovnih sta se merili Portugalska in Francija, slednja je z 1:0 osvojila prvo mesto v skupini in se že uvrstila na zaključni turnir naslednje leto. Temu je blizu tudi Nemčija po zmagi s 3:1 proti Ukrajini, Švedska pa je premagala Hrvaško z 2:1.