Notranji ministri EU za krepitev zunanje meje in boja proti nasilnemu ekstremizmu na spletu

Bruselj, 13. novembra - Notranji ministri EU so danes na virtualnem zasedanju sprejeli skupno izjavo o krepitvi boja proti terorizmu po nedavnih napadih islamskih skrajnežev v Avstriji, Franciji in Nemčiji, v kateri so se zavzeli za okrepitev zaščite zunanje meje unije in boja proti nasilnemu ekstremizmu na spletu s čimprejšnjim sprejetjem zakonodaje na tem področju.