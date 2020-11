Za mariborsko zimsko službo letos na voljo 1,4 milijona evrov

Maribor, 13. novembra - Mariborska mestna občina je za občinsko zimsko službo, ki jo bo od te nedelje do 15. marca izvajal Nigrad, v proračunu rezervirala 1,4 milijona evrov. Kot je povedal predstavnik mestnega urada za komunalo, promet in prostor Uroš Kosi, je to približno na ravni porabljenih sredstev v prejšnji zimi. V Nigradu zagotavljajo, da so na zimo pripravljeni.