Občini Cerkno in Gorenja vas-Poljane ponujata sodelovanje pri pripravi prostorskega načrta za četrto razvojno os

Cerkno/Gorenja vas, 12. novembra - Občini Cerkno in Gorenja vas-Poljane, ki si želita boljše prometne povezave med Primorsko in Gorenjsko, sta pripravljeni prevzeti aktivno vlogo pri pripravi podrobnega prostorskega načrta za četrto razvojno os. Predlagata, da ju ministrstvo za okolje in prostor pooblasti za pripravo, sprejem in financiranje načrta za izgradnjo povezave.