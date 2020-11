Murkovo nagrado prejme etnologinja Marija Klobčar

Ljubljana, 12. novembra - Murkovo nagrado za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije letos prejme etnologinja Marija Klobčar, Murkovi listini pa Matjaž Brojan in Pevska skupina Cintare. Murkovega priznanja komisija ni podelila, ker zanj ni prejela nobenega predloga, so sporočili iz Slovenskega etnološkega društva, ki podeljuje Murkova odličja.