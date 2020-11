Delodajalci v prihodnjega pol leta napovedujejo 1,3-odstotno rast zaposlenosti

Ljubljana, 11. novembra - Delodajalci v Sloveniji so glede zaposlovanja v prvi polovici leta 2021 optimistični, kaže anketa Zavoda RS za zaposlovanje. Napovedujejo 1,3-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 26.000 zaposlitev. Najbolj spodbudne so napovedi za druge raznovrstne poslovne dejavnosti in gradbeništvo.