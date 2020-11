Na Jančah 22-letnik umoril tri ožje sorodnike

pripravilo notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 10. novembra - V ponedeljek zvečer je na območju Janč 22-letnik s hladnim orožjem, najverjetneje nožem, in strelnim orožjem tako hudo poškodoval tri ožje sorodnike, stare 26, 56 in 60 let, da so na kraju umrli, nato pa je sodil še sebi. Kriminalistična preiskava še poteka, policiste pa zanima predvsem motiv dejanja.