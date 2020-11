Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 11.)

Ljubljana, 10. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o družinski tragediji, v kateri je 22-letnik ubil tri družinske člane. Poročale so tudi o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom v Sloveniji in kritičnosti slovenske opozicije ter koalicijskih partneric SDS do odzivov slovenskega premierja na volitve v ZDA.